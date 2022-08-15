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Сериал «Бывшие» завершат полнометражным фильмом

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели сериала «Бывшие» объявили о съемках полнометражного фильма «Бывшие. Happy end», который завершит историю наркоманки Яны и ее возлюбленного, психолога Ильи.

Сюжет фильма будет развиваться после событий третьего сезона сериала «Бывшие». Простившись с зависимостями, Яна и Илья пытаются жить нормальной жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом в их небольшой квартире, продолжает работать психологом и прилежно ходить на групповую терапию, Яна не выдерживает и срывается.

Как психолог Илья понимает, что построить отношения с бывшей пациенткой невозможно, но как любящий человек не может ее оставить и всеми силами пытается помочь. Яна же уверена, что решить все проблемы поможет наследство ее бывшего супруга. Чтобы получить часть денег, она соглашается на криминальную сделку.

«Полнометражный фильм в кинопрокате в качестве финала — это не только способ закончить историю красиво — это приглашение для всех поклонников познакомиться лично, побывать на "групповой терапии" киносеанса и выйти из зала с чем-то новым, большим и светлым внутри», — цитирует пресс-служба онлайн-кинотеатра Start генпродюсера проекта Алексея Троцюка.

Троцюк отметил, что также полный метр «Бывших» — это способ поддержать кинотеатры качественным российским контентом, у которого уже есть своя хорошая фан-база.

Съемки фильма «Бывшие. Happy end» уже стартовали и будут проходить в Москве и Подмосковье. Дата премьеры пока не сообщается.

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