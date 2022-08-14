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Президент Латвии поддержал запрет турвиз для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России, заявил президент Латвии Эгил Левитс.

Обращаясь к участникам 23-го слета политически репрессированных Латвии в Икшкиле, который прошел в субботу, глава государства подчеркнул, что это будут дополнительные санкции против России.

Также Левитс считает необходимым пересмотреть уже выданные Латвией виды на жительство (ВНЖ) и визы. По его словам, тем, кто поддерживает действия России на Украине, ВНЖ должны быть аннулированы или, как минимум, не должны продлеваться, за исключением особых обстоятельств.

ВНЖ не должны выдаваться и тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, и эти люди должны покинуть страну, сказал Левитс.

«Торговля ВНЖ предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых бизнесменов от политики, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики», — заявил глава Латвии.

Депутаты Сейма Латвии объявили Россию страной-спонсором терроризма и призвали страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.

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Политика #Мир #Санкции
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Топ комментариев

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

-Керя-

У наших барыг меры нету лишь бы маржу срубить

slavaynin

маленький шут в позолоченной клетке.

karuto

Сирия, Иран, КНДР и Куба. А кто из них спонсирует терроризм? США, Великобритании, Израиля почему там...