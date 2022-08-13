Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию

Европейские компании нарастили объем экспорта товаров на территорию России, в основном это касается лекарств и косметики.

Так, в июне 2022 года объем поставок медицинских препаратов в Россию из Европы вырос на 31,5% по сравнению с результатами прошлого года, пишет РБК. Также показатели прошлого года превысили поставки медицинского оборудования.

Крупнейшим экспортером в Россию остается Германия (1,16 миллиарда евро), на втором месте Италия (532 миллиона евро), на третьем — Польша (395 миллионов евро).

Экспорт европейской косметики и парфюмерии в Россию в июне текущего года дошел до отметки в 342 миллиона евро. Однако в случае с косметикой объемы поставок оказались меньше прошлогодних.