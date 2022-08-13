НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз нарастил поставки лекарств и косметики в Россию

Источник:
Sibnet.ru
519 3
Фото: © Sibnet.ru

Европейские компании нарастили объем экспорта товаров на территорию России, в основном это касается лекарств и косметики.

Так, в июне 2022 года объем поставок медицинских препаратов в Россию из Европы вырос на 31,5% по сравнению с результатами прошлого года, пишет РБК. Также показатели прошлого года превысили поставки медицинского оборудования.

Крупнейшим экспортером в Россию остается Германия (1,16 миллиарда евро), на втором месте Италия (532 миллиона евро), на третьем — Польша (395 миллионов евро).

Экспорт европейской косметики и парфюмерии в Россию в июне текущего года дошел до отметки в 342 миллиона евро. Однако в случае с косметикой объемы поставок оказались меньше прошлогодних.

Еще по теме
Российские заводы Coca-Cola сократили производство наполовину
Wildberries построит крупный логистический центр в Омской области
Самую дорогую торговую улицу нашли в Иркутске
IKEA завершит онлайн-распродажу 15 августа
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Обсуждение (3)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

Grossmeister38rus

Как насчет своей судьбы ? Когда был был вторым человек в стране , а сейчас....