Россия назвала точку невозврата для США

Москва предупредила Вашингтон, что признание России государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
«Это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена»,— цитирует дипломата ТАСС.
Дарчиев при этом отметил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» о возможном понижении дипотношений Москвы и Вашингтона «в текущей турбулентной ситуации».
Сейчас в список США государств-спонсоров терроризма входят Сирия, Иран, КНДР и Куба. При этом инициативу добавить в этот перечень Россию уже поддержал американский Сенат.
shidoshiБоже и это когда то было президентом ....))))
pepelmetalТоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...
correctorМир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..
MDIMANДавно понял что инженер-специалист это нелюдь, как работать или срочно нужна твоя помощь то будь любезен...