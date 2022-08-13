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Россия назвала точку невозврата для США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва предупредила Вашингтон, что признание России государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена»,— цитирует дипломата ТАСС.

Дарчиев при этом отметил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» о возможном понижении дипотношений Москвы и Вашингтона «в текущей турбулентной ситуации».

Сейчас в список США государств-спонсоров терроризма входят Сирия, Иран, КНДР и Куба. При этом инициативу добавить в этот перечень Россию уже поддержал американский Сенат.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

MDIMAN

Давно понял что инженер-специалист это нелюдь, как работать или срочно нужна твоя помощь то будь любезен...