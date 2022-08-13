Россия назвала точку невозврата для США

Москва предупредила Вашингтон, что признание России государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена»,— цитирует дипломата ТАСС.

Дарчиев при этом отметил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» о возможном понижении дипотношений Москвы и Вашингтона «в текущей турбулентной ситуации».

Сейчас в список США государств-спонсоров терроризма входят Сирия, Иран, КНДР и Куба. При этом инициативу добавить в этот перечень Россию уже поддержал американский Сенат.