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Ребенок в России умер при лечении самым дорогим препаратом в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mosmedpreparaty.ru

Ребенок в России скончался при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата «Золгенсма», сообщила его разработчик швейцарская фармацевтическая компания Novartis.

«Золгенсма» считается самым дорогим в мире препаратом. Одной дозы хватает для спасения жизни больного, но ее стоимость превышает 2 миллиона долларов.

Причиной смерти пациента стала острая печеночная недостаточность. Она наступила после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии и примерно через один-десять дней после начала постепенного снижения дозы кортикостероидов (противовоспалительные гормоны), приводит Reuters заявление Novartis.

Аналогичный случай произошел в Казахстане. Имена, возраст и другие подробности о состоянии умерших не приводятся.

СМА — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. В мире существует три препарата для ее лечения: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». Первые два надо принимать пожизненно.

Российские власти официально зарегистрировали «Золгенсму» в декабре 2021 года, а в июле препарат поступил в оборот.

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