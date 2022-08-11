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Первый канал уберет из эфира Диму Билана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Первый канал продолжил кадровую перестановку. Гендиректор канала Константин Эрнст заменил Дмитрия Билана и Дмитрия Маликова на других членов жюри в новом проекте, сообщил инсайдер.

Речь идет о новом шоу «Фантастика», где участники прячутся под анимированными аватарами. Это будет адаптацией американского проекта «Alter Ego». Похожее шоу выпустит и канал НТВ, который будет называться «Аватар».

«Клим Шипенко и танцор Дмитрий Красилов сменили в жюри Билана и Маликова, а когда все это появится в эфире – даже Эрнсту неизвестно», — сообщил инсайдер телеграм-каналу «Продюсер от бг».

По какой причине произошла замена — неизвестно. Ранее из эфиров Первого канала пропали Иван Ургант и Максим Галкин, поскольку они заняли пацифистскую позицию с начала военной спецоперации.

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