«КрасАвиа» купит десять самолетов «Байкал»

Авиакомпания «КрасАвиа» купить десять легких многоцелевых самолетов «Байкал» с 2025 по 2029 год, сообщает производитель «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА).

Воздушные суда можно будет конвертировать в грузовую и грузопассажирскую версии. Также на него установят лыжное шасси. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволит выполнять полеты по приборам.



«КрасАвиа» планирует применять самолеты для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты Красноярского края, а также для выполнения авиационных работ в интересах санитарной авиации и авиалесоохраны.

Самолет «Байкал» в январе в Екатеринбурге выполнил первый полет на высоте 500 метров продолжительностью 25 минут. Стоимость «Байкала» в базовой версии оценивается в 120 миллионов рублей. Расчетный ресурс одного самолета 25 тысяч часов и 25 тысяч пересадок.

У «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 километров в час. Максимальная дальность перелета будет достигать трех тысяч километров. Ему не страшны ни морозы в 50, ни жара в +55 градусов Цельсия.