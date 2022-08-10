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«КрасАвиа» купит десять самолетов «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) / CC BY 4.0

Авиакомпания «КрасАвиа» купить десять легких многоцелевых самолетов «Байкал» с 2025 по 2029 год, сообщает производитель «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА).

Воздушные суда можно будет конвертировать в грузовую и грузопассажирскую версии. Также на него установят лыжное шасси. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволит выполнять полеты по приборам.

«КрасАвиа» планирует применять самолеты для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты Красноярского края, а также для выполнения авиационных работ в интересах санитарной авиации и авиалесоохраны.

Самолет «Байкал» в январе в Екатеринбурге выполнил первый полет на высоте 500 метров продолжительностью 25 минут. Стоимость «Байкала» в базовой версии оценивается в 120 миллионов рублей. Расчетный ресурс одного самолета 25 тысяч часов и 25 тысяч пересадок.

У «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 километров в час. Максимальная дальность перелета будет достигать трех тысяч километров. Ему не страшны ни морозы в 50, ни жара в +55 градусов Цельсия.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

lex-on

С чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?