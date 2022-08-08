«Мантру» нарисуют на гостинице «Бурятия»

Мурал известного художника Зорикто Доржиева «Мантра» нарисуют на гостинице «Бурятия», изображение будет с подсветкой, сообщает мэрия Улан-Удэ.
«Мурал нашего известного художника Зорикто Доржиева – это
якорный объект проекта. Мурал будет с подсветкой, его будет видно со всех точек
туристического центра – с Театральной площади, "Арбат"», — сказал зампредседателя
Комитета по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.
Кроме того, в рамках проекта предполагается дополнить скульптурную композицию «Мальчик с птичкой», которая будет установлена на фонтане на Гостиных рядах, скульптурой «Черепаха» авторства скульптора Даши Намдакова. «Черепаха» дополнит и подчеркнет самобытный авторский стиль, раскрывающий культуру региона.
Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведенном Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит 215 миллионов рублей. Работы начнут в 2023 году.
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