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«Мантру» нарисуют на гостинице «Бурятия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Улан-Удэ

Мурал известного художника Зорикто Доржиева «Мантра» нарисуют на гостинице «Бурятия», изображение будет с подсветкой, сообщает мэрия Улан-Удэ.

«Мурал нашего известного художника Зорикто Доржиева – это якорный объект проекта. Мурал будет с подсветкой, его будет видно со всех точек туристического центра – с Театральной площади, "Арбат"», — сказал зампредседателя Комитета по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.

Кроме того, в рамках проекта предполагается дополнить скульптурную композицию «Мальчик с птичкой», которая будет установлена на фонтане на Гостиных рядах, скульптурой «Черепаха» авторства скульптора Даши Намдакова. «Черепаха» дополнит и подчеркнет самобытный авторский стиль, раскрывающий культуру региона.

Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведенном Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит 215 миллионов рублей. Работы начнут в 2023 году.

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