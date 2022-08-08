«Мантру» нарисуют на гостинице «Бурятия»

Мурал известного художника Зорикто Доржиева «Мантра» нарисуют на гостинице «Бурятия», изображение будет с подсветкой, сообщает мэрия Улан-Удэ.

«Мурал нашего известного художника Зорикто Доржиева – это якорный объект проекта. Мурал будет с подсветкой, его будет видно со всех точек туристического центра – с Театральной площади, "Арбат"», — сказал зампредседателя Комитета по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.



Кроме того, в рамках проекта предполагается дополнить скульптурную композицию «Мальчик с птичкой», которая будет установлена на фонтане на Гостиных рядах, скульптурой «Черепаха» авторства скульптора Даши Намдакова. «Черепаха» дополнит и подчеркнет самобытный авторский стиль, раскрывающий культуру региона.



Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведенном Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит 215 миллионов рублей. Работы начнут в 2023 году.