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Записку от новосибирских туристов нашли в Саянах спустя полвека

Источник:
Sibnet.ru
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Туристы на вершине в Восточных Саянах нашли записку, датированную 2 августа 1967 года, ее написали туристы из Новосибирска, сообщил на странице «ВКонтакте» альпинист Евгений Янущак.

«Была на нашем маршруте вершина, которую мы писали, как первопроход, но на ней оказался тур, но удивило нас то, что в нем была записка, датированная 2 августа 1967 года, представляете 55 лет на этой горе никого не было, мы вторые. Это самая древняя записка, снятая нами в наших походах», — написал Янущак.

Авторами записки стала группа туристов из НГУ под руководством Виктора Буднева. За один день в социальных сетях нашли брата автора послания и его дочь.

«2 августа 1967 группа туристов Новосибирского госуниверситета под руководством Буднева В. М. взошла на эту горку. Совершили траверс с пика Топографов. Сложили тур и обозвали эту вершину "Именинником" в честь Лешки Харькова, у которого сегодня день рождения. Поели и в лужице нашли водичку», — написано в записке.

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Жизнь #Туризм #Новосибирск #Иркутск
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