Deutsche Post прекратит доставку почтовых отправлений по России

Немецкий почтовый оператор Deutsche Post прекращает деятельность в России, сообщил генеральный директор компании Франк Аппель.

В ближайшее время компания прекратит доставку почтовых отправлений и транспортировку грузов внутри России. При этом Deutsche Post обещает выполнить контрактные обязательства касательно импорта и экспорта, передает ТАСС.

До начала военной операции на Украине почтовая компания получала 1% от общего объема продаж в России. В связи с уходом из страны оператор окажет социальную поддержку сотрудникам.

Deutsche Post DHL ранее объявила, что прекращает оказание услуг по экспресс-доставке грузов и документов по России с 1 сентября. Компания объяснила принятое решение «существенными техническими сложностями».