Deutsche Post прекратит доставку почтовых отправлений по России

Немецкий почтовый оператор Deutsche Post прекращает деятельность в России, сообщил генеральный директор компании Франк Аппель.
В ближайшее время компания прекратит доставку почтовых отправлений и транспортировку грузов внутри России. При этом Deutsche Post обещает выполнить контрактные обязательства касательно импорта и экспорта, передает ТАСС.
До начала военной операции на Украине почтовая компания получала 1% от общего объема продаж в России. В связи с уходом из страны оператор окажет социальную поддержку сотрудникам.
Deutsche Post DHL ранее объявила, что прекращает оказание услуг по экспресс-доставке грузов и документов по России с 1 сентября. Компания объяснила принятое решение «существенными техническими сложностями».
correctorЦензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...
scrubs2009Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши
CaRdanУ нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?
TehN1kОкраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!