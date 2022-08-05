Кремль назвал Францию недружественным государством

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Франция в связи с теми действиями, которые она принимает против России, — недружественная страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров президента России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно», — цитирует РБК Пескова.
По его словам, если появится такая необходимость, лидеры «смогут созвониться в любую минуту».
UynachalnicaНапрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.
correctorЦензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...
scrubs2009Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши
CaRdanУ нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?