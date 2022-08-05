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Кремль назвал Францию недружественным государством

Источник:
РБК
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Фото Sibnet.ru

Франция в связи с теми действиями, которые она принимает против России, — недружественная страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров президента России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, если появится такая необходимость, лидеры «смогут созвониться в любую минуту».

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