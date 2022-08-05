Ваня Дмитриенко выпустил новый трек «Другое дело»

Юный певец Ваня Дмитриенко, прославившийся после трека «Венера-Юпитер», выпустил новую песню — «Другое дело».
Дмитриенко всего 16 лет, но юный артист уже добился больших успехов в отечественном шоу-бизнесе. За песню «Венера-Юпитер» он получил «Золотой граммофон», став самым юным обладателем премии за всю ее историю.
После хита Ваня Дмитриенко выпустил десяток треков, в том числе принял участие в трибьют-альбоме t.A.T.u. «200 по встречной».
UynachalnicaКакой подвиг был совершен Кадыровым, что-то я пропустил?
UynachalnicaНапрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.
Asd10У рояля как-то крышка упала...
DanilonКоалиция ныне недружественных к России стран состоит из нескольких десятков стран ! Не считал, но их...