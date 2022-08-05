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Ваня Дмитриенко выпустил новый трек «Другое дело»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vanya_dmitrienko, vk.com/vanya_dmitrienko

Юный певец Ваня Дмитриенко, прославившийся после трека «Венера-Юпитер», выпустил новую песню — «Другое дело».

Дмитриенко всего 16 лет, но юный артист уже добился больших успехов в отечественном шоу-бизнесе. За песню «Венера-Юпитер» он получил «Золотой граммофон», став самым юным обладателем премии за всю ее историю.

После хита Ваня Дмитриенко выпустил десяток треков, в том числе принял участие в трибьют-альбоме t.A.T.u. «200 по встречной».

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