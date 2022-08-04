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Наталья Орейро в гробу напугала поклонников

Источник:
Sibnet.ru
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Певица и актриса Наталья Орейро сыграла одну из главных ролей в сериале «Святая Эвита», где по сюжету умирает. Картина вышла в конце июля, но кадры звезды «Дикого ангела» в гробу распространились по Сети недавно, напугав поклонников.

Орейро в сериале «Святая Эвита» сыграла первую леди Аргентины, которая по сюжету умирает. Актрисе пришлось изобразить покойницу, лежащую в закрытом гробу. Именно этот кадр из видео распространили в Сети.

Наталья Орейро в гробу
Фото: © кадр из сериала «Святая Эвита»

Поклонники Натальи Орейро не только испугались, но и предупредили актрису, что не стоит шутить с судьбой, соглашаясь на такие роли. Звезда ответила фанатам в сосцетях, что не верит в суеверия.

Для роли в сериале «Святая Эвита» 45-летняя актриса преобразилась в строгую статную блондинку. После «Дикого ангела» за Натальей Орейро закрепилось амплуа веселой и легкой девушки, поэтому видеть ее в роли леди Аргентины поклонникам оказалось непривычно.

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