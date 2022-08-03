Кадырову присвоили звание героя ЛНР

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Луганской народной республики, церемония награждения состоялась в Грозном. Награду вручил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Звание героя Кадырову присвоено «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины».

«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской народной республики от украинских фашистов»,— сказал Пасечник во время награждения.

В 2004 году указом президента России Владимира Путина Рамзану Кадрову присвоили звание Героя России. 27 июля глава Чеченской Республики сообщил, что Путин вручил ему орден Александра Невского. Также он обладает орденами Мужества (2003), «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней, медалью «За возвращение Крыма» и прочими наградами.