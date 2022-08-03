Дело о халатности возбудили на Алтае после гибели детей

Две девочки утонули в реке Бия в Бийске Алтайского края, представители администрации города стали фигурантами уголовного дела о халатности, сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, трагедия произошла днем 1 августа. Три девочки в Бийске пошли купаться на реку Бия без взрослых. Одна осталась на берегу, а две, 13 и 9 лет, зашли в воду. Через какое-то время они утонули.

«Данное преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц органов местного самоуправления города Бийска, в том числе в непринятии мер по ограничению свободного доступа к водоему и ненадлежащей профилактической работе с несовершеннолетними, что привело к утоплению детей в опасной для купания зоне водоема», – сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («халатность»). Следователям предстоит дать принципиальную юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности.