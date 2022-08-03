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Могилу Шатунова утопили в белых розах

Источник:
Sibnet.ru
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Поклонники и близкие Юрия Шатунова принесли на его могилу огромные букеты белых роз на 40-й день после смерти артиста.

Фото с кладбища опубликовал телеграм-канал Mash. На снимке видно, как могила буквально утопает в огромных букетах из белых роз.

Выбор цветов не случаен. Хит «Белые розы» Шатунова считается визитной карточкой музыканта.

Фото: © SVETSKlE_HRONIKI

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня о острой сердечной недостаточности. Певцу было 48 лет. Тело артиста кремировали, часть праха захоронена на Троекуроском кладбище в Москве, другая часть развеяна над озером в Мюнхене.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.