Могилу Шатунова утопили в белых розах

Поклонники и близкие Юрия Шатунова принесли на его могилу огромные букеты белых роз на 40-й день после смерти артиста.

Фото с кладбища опубликовал телеграм-канал Mash. На снимке видно, как могила буквально утопает в огромных букетах из белых роз.

Выбор цветов не случаен. Хит «Белые розы» Шатунова считается визитной карточкой музыканта.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня о острой сердечной недостаточности. Певцу было 48 лет. Тело артиста кремировали, часть праха захоронена на Троекуроском кладбище в Москве, другая часть развеяна над озером в Мюнхене.