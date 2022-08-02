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Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сразу 35% россиян ошибочно считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Число заблуждающихся относительно устройства Солнечной системы людей за последние 15 лет выросло на 7%.

Организаторы опросы решили оценить уровень научной грамотности россиян. Согласно опубликованным на сайте ВЦИОМ данным, с неправильным утверждением «Солнце вращается вокруг Земли» согласились 35% опрошенных, не согласились — 61% респондентов, а 4% участников опроса затруднились ответить.

Также 12% участников опроса согласились с ошибочным утверждением «Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц». В 2007 году так считали 14% респондентов, а в 2011-м — 20%.

С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7% респондентов — это в два раза меньше опрошенных, чем в 2007 году. Также каждый пятый (21%) опрошенный верит, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, а 44% россиян полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак.

По итогам опроса ученые выделили три группы по уровню научной грамотности: у 21% респондентов он невысокий, у 44% — средний, у 35% — высокий. Невысоким уровнем научной грамотности чаще всего обладали участники старшего возраста с образованием на уровне среднего и ниже, проживающие в селах и активно смотрящие телевидение.

В группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь (61%), почти половина (49%) людей из этой группы — активные пользователи интернета, 45% из этой группы имеют высшее образование, больше половины (51%) живет в Москве или в Санкт-Петербурге.

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