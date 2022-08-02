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Шоу «Голос» и «Голос 60+» покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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шоу «Голос» на Первом канале
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Проекты «Голос» и «Голос 60+» продолжат выпускать на Первом канале, ожидается, что премьера шоу состоится в эфире телеканала уже осенью.

По данным «Комсомольской правды», осенью покажут традиционный «Голос», где участниками становятся исполнители в возрасте от 17 лет. Вариант «Голос 60+» тоже планируют продолжить.

Даты выхода проектов и наставники будущих сезонов пока не сообщаются. В последнем, 10-м сезоне, одним из наставников был Александр Градский. Он умер, но шоу продолжили в память о музыканте.

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Судьба «Голоса» после смерти Градского, а также из-за спецоперации на Украине оказалась в подвешенном состоянии. Ходили слухи, что проект могут закрыть. При этом детский «Голос» стал одним из немногих развлекательных проектов, которые продолжили выходить в эфир весной, после изменения сетки вещания Первого канала.

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