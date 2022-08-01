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Киеву предложили «забрать» треть долгов СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: fly_jib / Attribution License

Украина должна взять на себя треть долгов СССР, прежде чем задумываться о претензиях по возвращению трети имущества бывшего Советского Союза, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Украина подняла вопрос о возвращении "хотя бы трети" зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит Российской Федерации. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза», — написал политик в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что это огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 миллиардов долларов. Он напомнил, что именно Россия выплатила долг, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами.

Спикер Госдумы также напомнил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от России материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 миллиардов долларов.

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Политика #Мир #Россия
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