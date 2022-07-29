Томские продюсеры сняли сериал «Соцсети» с Аксеновой и Кяро

Сериал «Соцсети» от продюсерской команды из Томска впервые покажут на фестивале Realist в Ярославле с 29 по 31 июля, затем лента появится в Сети, сообщила PR-менеджер ГПМ СПБ в Томске.

Создатели называют свой проект независимым сибирским веб-сериалом о влиянии digital технологий на отношения между людьми. Проект собрал энтузиастов из разных городов, включая актеров Любовь Аксенову, Кирилла Кяро, Алексея Гомана.

Действия «Соцсети» развернется в провинциальном сибирском городке в ближайшем будущем. Главная героиня сериала — молодая успешная Анна (Аксенова), которая в поисках счастья отдает свою жизнь в руки Умного Помощника.

В проекте шесть эпизодов, в которых рассказываются истории об одиночестве современного человека под влиянием цифрового мира и тотального вовлечения в социальные сети.

Широкому кругу зрителей сериал «Соцсети» будет доступен в видеосервисе PREMIER, дата премьеры пока не сообщается.