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Bloomberg предсказало Германии утрату лидерства в Европе

Источник:
ТАСС
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Фото: Metoc / CC BY-SA 2.5

Германия теряет свои лидирующие позиции в Европе, которые она держала на протяжении порядка многих лет, считает обозреватель агентства Bloomberg Мария Тадео.

К утере главенства в Евросоюзе Германию приводит энергетический кризис и зависимость ФРГ от российских углеводородов, в этих условиях лидерство в Европе могут захватить южные страны, в том числе Испания, отмечает обозреатель.

«Пока Берлин борется с шоком, юг Европы становится все увереннее в себе», — цитирует ТАСС Тадео. Она отметила, что такое изменение баланса сил «может привести к оздоровлению ЕС».

«Изменение баланса сил, если оно ведет к лучшему процессу принятия решений, должны приветствоваться Брюсселем», — полагает обозреватель.

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