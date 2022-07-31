Bloomberg предсказало Германии утрату лидерства в Европе

Германия теряет свои лидирующие позиции в Европе, которые она держала на протяжении порядка многих лет, считает обозреватель агентства Bloomberg Мария Тадео.

К утере главенства в Евросоюзе Германию приводит энергетический кризис и зависимость ФРГ от российских углеводородов, в этих условиях лидерство в Европе могут захватить южные страны, в том числе Испания, отмечает обозреатель.

«Пока Берлин борется с шоком, юг Европы становится все увереннее в себе», — цитирует ТАСС Тадео. Она отметила, что такое изменение баланса сил «может привести к оздоровлению ЕС».

«Изменение баланса сил, если оно ведет к лучшему процессу принятия решений, должны приветствоваться Брюсселем», — полагает обозреватель.