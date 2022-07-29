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Любовь и смерть стали популярными словами в названии русских фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Киноэксперты посчитали, какие слова чаще всего встречаются в названиях русских фильмов и сериалов, среди самых популярных — «любовь».

В список 50 слов, употребляемых в названиях фильмов и сериалов, вошли: я, любовь, день, жизнь, мой, русский, быть, последний, смерть, ты, все, время, один, история, игра, белый, человек, ночь, счастье, год, сказка. Полный список опубликовал «Кинопоиск».

Эксперты анализировали отечественные фильмы и сериалы, вышедшие с 1990 года. Также они посчитали длину названий. Оказалось, что больше всего фильмов состоят из двух слов (34%), из одного слова состоят названия 32% фильмов.

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Культгид #Кинематограф
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