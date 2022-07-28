Рецептурные лекарства разрешат продавать в интернете

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому станет возможна дистанционная продажа рецептурных лекарств, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

На первом этапе удаленная торговля лекарствами по рецепту в качестве эксперимента будет запущена в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года.

Купить лекарство дистанционно сможет только человек, на имя которого оформлен рецепт. При совершении покупки будет необходимо указать персональные данные, а при получении препарата эти данные сверяются с документами.

Перечень отпускаемых по рецептам препаратов, которые можно будет продавать онлайн, будет утверждаться правительством отдельно. Разработчики законопроекта отмечают, что это позволит обеспечить необходимыми лекарствами больных, которые не могут выйти из дома.