НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский флот установил господство в Азовском море

Источник:
«Интерфакс»
358 7
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Черноморский флот в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском море, а также установил контроль над северо-западной частью Черного моря, сообщил командующий ЧФ Игорь Осипов.

«Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск», — уточнил Осипов.

По его словам, личный состав флота «вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на ее южных рубежах», а воины-черноморцы, «проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине».

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
Ведущая дебатов в Британии упала в обморок при словах о России
Российские силы заняли территорию Углегорской ТЭС
ПВО России научилась эффективно бороться с HIMARS на Украине
Россия организует трибунал для украинских военных
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Пираты взломали самую провальную игру Blizzard
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Обсуждение (7)
Картина дня
Российский флот установил господство в Азовском море
Росавиация продлила ограничения полетов на юге России
Вузы засекретили данные детей участников спецоперации
Эксперт перечислил самые рискованные валюты для покупки
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
44
Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным
24
Дефицит электроники ожидается в России с началом осени
23
Россия организует трибунал для украинских военных
20
Зеленский выступил против перемирия с Россией