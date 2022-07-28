Российский флот установил господство в Азовском море

Черноморский флот в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском море, а также установил контроль над северо-западной частью Черного моря, сообщил командующий ЧФ Игорь Осипов.

«Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск», — уточнил Осипов.

По его словам, личный состав флота «вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на ее южных рубежах», а воины-черноморцы, «проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине».

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.