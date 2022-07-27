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Сбербанк повысит стоимость уведомлений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Цена услуги банка «уведомления об операциях» поменяется с 1 августа, в зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц, отмечается в сообщении.

Банк уточняет, что такой шаг связан с двукратным ростом бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

Клиенты при этом могут оформить подписку банка — тогда услуга будет предоставляться бесплатно.

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