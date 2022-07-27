НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Художник создал «бесконечную» картину

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: © Phil Campbell

Пользователи соцсетей обратили внимание на «бесконечную» картину, которую в своем Twitter опубликовал художник Лукас Васканге. На видео создатель демонстрирует, что изображение можно постоянно увеличивать, открывая для себя новые сюжеты и персонажей.

На самом первом фоне изображен художник за работой, на стене у него прикреплена цветная фотография. Если увеличить снимок, то можно разглядеть на ней человека, укладывающего чемодан, чтобы отправиться в отпуск.

При дальнейшем приближении зрители увидят поезд, внутри которого окажется герой с фотоаппаратом. Внутри него окажется пляж, здания и еще одна художница, на картине которой целый подводный мир.

Больше всего пользователей интересует, как художник избежал эффекта «пикселя» при увеличении картины. Автор работы в комментариях пояснил, что использовал векторную графику, которая сделала возможным эффект «бесконечности».

Еще по теме
ФАС оштрафовала Google за YouTube
VK, Ozon и «Яндекс» станут операторами интернет-рекламы
«Википедия» получила «черную метку»
Россия легализует «белых» хакеров
смотреть все
Хайтек #Интернет #Искусство
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
4952
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
3398
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
3162
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
6249
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
4668
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
4915
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
6294
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
12126
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
12058
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
16367
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

KrisJunior

Методичка устарела, обновитесь.

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...