Художник создал «бесконечную» картину

Пользователи соцсетей обратили внимание на «бесконечную» картину, которую в своем Twitter опубликовал художник Лукас Васканге. На видео создатель демонстрирует, что изображение можно постоянно увеличивать, открывая для себя новые сюжеты и персонажей.

На самом первом фоне изображен художник за работой, на стене у него прикреплена цветная фотография. Если увеличить снимок, то можно разглядеть на ней человека, укладывающего чемодан, чтобы отправиться в отпуск.

При дальнейшем приближении зрители увидят поезд, внутри которого окажется герой с фотоаппаратом. Внутри него окажется пляж, здания и еще одна художница, на картине которой целый подводный мир.

<br>

Больше всего пользователей интересует, как художник избежал эффекта «пикселя» при увеличении картины. Автор работы в комментариях пояснил, что использовал векторную графику, которая сделала возможным эффект «бесконечности».