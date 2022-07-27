Поклонники «артистов‑предателей» сдали билеты на концерты

Россияне массово сдают билеты на концерты музыкантов, которые высказались против спецоперации на Украине, сообщил экономический обозреватель «Первого русского» Юрий Пронько в эфире «Царьград. Главное».
Пронько уверен, что зачистка «артистов-предателей началась снизу». Поклонники сдают билеты на группы «ДДТ» и «Би-2», поэтому их выступления отменили на рок-фестивале «Чернозем».
Ранее был опубликован список российских артистов, выступления которых нежелательны в стране. Среди них есть группы «ДДТ» и «Би-2» и еще более четырех десятков исполнителей.
Asd10Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.
GammiPluhза 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?
pepelmetalА нас то за шо - взвизгнули немцы
d6w58vnowuСосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©