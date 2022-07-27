Лазарев анонсировал клип «Танцуй» эротическим фото

Певец Сергей Лазарев, дважды не сумевший покорить Евровидение, анонсировал новый клип на песню «Танцуй». Премьера состоится 28 июля.

«Хотел выложить тизер… но решил, что выложу эту фотографию… интригующе? Ждете клип? Кстати, история клипа основана на реальных событиях», — написал Лазарев в соцсети.

На фото Лазарев и незнакомая девушка топлес обнимаются под одеялом. Заявив о том, что клип основал на реальных событиях, певец заставил фанатов предполагать, что на снимке его возлюбленная.