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Эрдоган заявил об интересе Путина к беспилотникам Bayraktar

Источник:
РБК
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Президент России Владимир Путин пожелал наладить сотрудничество с производителем боевых беспилотников Bayraktar, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», — приводит РБК слова Эрдогана, сказанные им на заседании Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.

В то же время ОАЭ, как отметил Эрдоган, заявили о желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории.

Bayraktar TB2 — всепогодные беспилотники. Они оснащены систомой лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 километров (у некоторых модификаций — до 16 километров).

Одним из главных покупателей дронов является Украина, которая начала приобретать их с начала 2019 года.

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