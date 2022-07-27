Эрдоган заявил об интересе Путина к беспилотникам Bayraktar

Президент России Владимир Путин пожелал наладить сотрудничество с производителем боевых беспилотников Bayraktar, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», — приводит РБК слова Эрдогана, сказанные им на заседании Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.

В то же время ОАЭ, как отметил Эрдоган, заявили о желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории.

Bayraktar TB2 — всепогодные беспилотники. Они оснащены систомой лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 километров (у некоторых модификаций — до 16 километров).

Одним из главных покупателей дронов является Украина, которая начала приобретать их с начала 2019 года.