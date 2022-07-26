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Казахстан удвоил поставки угля в Европу

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Казахстан удвоил поставки угля в Евросоюз после начала спецоперации России на Украине. За первые пять месяцев этого года страна отправила его больше, чем за весь прошлый год, следует из данных европейской статистической службы.

В начале года ежемесячные поставки составляли 140–200 тысяч тонн, с марта — 300–400 тысяч тонн. При этом годом ранее в апреле и мае Казахстан отправлял в ЕС только 60–70 тысяч тонн, пишет «Коммерсантъ».

В основном Казахстан поставляет уголь в европейские страны морским путем с перевалкой в портах России или стран Прибалтики, по железной дороге и автомобильным магистралям. Всего в прошлом году Казахстан экспортировал 29,2 миллиона тонн угля.

При этом большинство поставок в ЕС энергетического угля в первом квартале пришлось на Россию — 51%. По сравнению с первым кварталом 2021 года доля российского топлива на европейском рынке снизилась на 19%.

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Экономика #Недра и ТЭК
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