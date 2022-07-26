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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПВО России научилась эффективно бороться с HIMARS на Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Российские силы ПВО эффективно бороться с ракетами американской системы залпового огня HIMARS, рассказал офицер зенитных-ракетных войск из группировки «О» («Отважные»).

«Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)», —рассказал офицер РИА Новости.

По его словам, «самая сложная цель, по которым работали мы, это – реактивные снаряды HIMARS». Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тысяч метров по высоте», — пояснил российский военный.

«Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное… Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд… Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», — отметил офицер.

Как заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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