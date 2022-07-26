Голливудские фильмы вернутся в Россию путем «параллельного импорта»

Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers хотят вернуться на российский рынок, но сделать это официально они не могут. Но пути возврата голливудских фильмов все-таки есть, сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Все студии закрыли офисы (в России), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — рассказал «РИА Новостям» Воронков.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров отметил, что Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers, не могут сделать официальное заявление о работе с Россией, но все «ищут каналы параллельного импорта» голливудских фильмов.