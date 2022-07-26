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Выбрана «Мисс Россия — 2022»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/a.linnikova

Представительница Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия — 2022», сообщили организаторы в группе в соцсети «ВКонтакте».

Звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Чувашию, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края.

Линниковой 22 года. Она работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.

Новая «Мисс Россия» создала бренд женской одежды. Свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.

Первой вице-мисс Будаевой 19 лет. Она обладает титулами «Мисс Чебоксары 2020» и «Мисс Чувашия 2022». Учится на программиста, разработчика веб и мультимедийных приложений. Работает моделью, играет в баскетбол, помогает пунктам передержки животных.

Фото: © vk.com/anulyam

Второй вице-мисс Немаевой также 19 лет. В 2019 году она выиграла конкурс «Мисс Дальний Восток 2019». Сейчас преподает основы дефиле и фотопозирования в школе моделей, работает стилистом в салоне красоты. Изучает биоинженерные технологии в СпбГУ и планирует создать собственное производство уходовой косметики.

Фото: © vk.com/idaria.nema

Последние два года конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса. «Мисс Россия — 2019» была уроженка Азова Алина Санько.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©