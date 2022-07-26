Выбрана «Мисс Россия — 2022»

Представительница Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия — 2022», сообщили организаторы в группе в соцсети «ВКонтакте».
Звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Чувашию, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края.
Линниковой 22 года. Она работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
Новая «Мисс Россия» создала бренд женской одежды. Свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.
Первой вице-мисс Будаевой 19 лет. Она обладает титулами «Мисс Чебоксары 2020» и «Мисс Чувашия 2022». Учится на программиста, разработчика веб и мультимедийных приложений. Работает моделью, играет в баскетбол, помогает пунктам передержки животных.
Второй вице-мисс Немаевой также 19 лет. В 2019 году она выиграла конкурс «Мисс Дальний Восток 2019». Сейчас преподает основы дефиле и фотопозирования в школе моделей, работает стилистом в салоне красоты. Изучает биоинженерные технологии в СпбГУ и планирует создать собственное производство уходовой косметики.
Последние два года конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса. «Мисс Россия — 2019» была уроженка Азова Алина Санько.
GammiPluhПытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
pepelmetalА нас то за шо - взвизгнули немцы
d6w58vnowuСосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©