Мужчина в Иркутской области умер от укуса свиньи

Житель поселка Тельма умер после того, как его укусила за ногу свинья, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Стая свиней зашла на один из участков. Хозяин начал прогонять животных, и одно из них укусило его за ногу.

По данным Usolie city, свинья разорвала мужчине артерию в ноге. Он скончался от кровопотери.

Свиньи стали разгуливать по поселку из-за местного пастуха. Жители Тельмы жаловались, что животные периодически наведывались в огороды и перерывали их. Пастуха штрафовали, но он не стал по-другому относиться к своим обязанностям.