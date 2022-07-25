НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мужчина в Иркутской области умер от укуса свиньи

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Фото: kallerna / CC BY-SA 4.0

Житель поселка Тельма умер после того, как его укусила за ногу свинья, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Стая свиней зашла на один из участков. Хозяин начал прогонять животных, и одно из них укусило его за ногу.

По данным Usolie city, свинья разорвала мужчине артерию в ноге. Он скончался от кровопотери.

Свиньи стали разгуливать по поселку из-за местного пастуха. Жители Тельмы жаловались, что животные периодически наведывались в огороды и перерывали их. Пастуха штрафовали, но он не стал по-другому относиться к своим обязанностям.

Еще по теме
Розовый свет в небе напугал австралийцев
Обезьяна напала на маленькую девочку в Подмосковье
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Автобус с детьми перевернулся на Алтае
смотреть все
ЧП #Происшествия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Пираты взломали игру Stray сразу после выхода
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
50
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
43
Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным
39
Правительство расширило перечень недружественных стран
35
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
29
Байден заразился коронавирусом