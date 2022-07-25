Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» возглавил кинопрокат

Мультфильм «Пес-самурай и город кошек» стал лидером проката в России, лента производства Великобритании, Китая, Канады и США собрала почти 40 миллионов рублей.
Сюжет самой популярной новинки повествует о смелом псе Хэнке. Он мечтает стать самураем, но никто не воспринимает всерьез. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение.
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Второй место занял австралийский ужастик «Открытое море: Монстр глубины», который вышел в прокат неделей ранее. У хоррора в копилке 14,8 миллиона рублей. Почти столько же у новинки, фильма ужасов «Кукла. Последнее проклятие».
Не сдает позиции российский фильм «Одна», основанный на реальных событиях. Фильм, о женщине, выжившей после крушения самолета, на седьмой неделе проката собрал 13,9 миллиона рублей.
AlhazredНу Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
LenivecБойницы там надо ,шаровую для пулемета .
PlaguerКласс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)