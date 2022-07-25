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Ургант взялся за корпоратив в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © urgant_vk, vk.com/urgant_vk

Ведущий Иван Ургант выступил на корпоративе омского предпринимателя, но его появление держалось в тайне.

Мероприятие, где выступил Ургант, прошло в Омске 22 июля. Корпоратив организовал предприниматель Виктор Шкуренко для своих сотрудников, пишет Om1. Ургант был хедлайнером на вечеринке, но это держалось в секрете даже от приглашенных.

После начала военной спецоперации на Украине Иван Ургант занял пацифистскую позицию. Его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале прекратили выпускать в эфир, а сам ведущий на время уехал из России, в так называемый отпуск.

Вернувшись в страну, Ургант не вернулся на Первый канал, а занялся кооперативами. Первым мероприятием в России стала фонда «Друзья», где он выступил в роли ведущего.

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Культгид #Шоу-бизнес #Омск
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