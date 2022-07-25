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Группа Rammstein включила на концерте Газманова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jonas Rogowski / CC BY-SA 3.0

Рок-группа Rammstein на концерте в Таллине включила песню Олега Газманова «Вперед, Россия!», чем вызвала бурную реакцию поклонников.

Патриотическая песня Газманова вызвала бурную реакцию поклонников немецких музыкантов, пишет издание CTnews. Видео с концерта Rammsteinопубликовано в соцсетях.

Пользователи Сети решили, что так Rammstein выразил поддержку России в военной спецоперации на Украине. Хотя на концерте немецкая группа проводила проукраинскую акцию.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)