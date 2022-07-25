Группа Rammstein включила на концерте Газманова

Рок-группа Rammstein на концерте в Таллине включила песню Олега Газманова «Вперед, Россия!», чем вызвала бурную реакцию поклонников.

Патриотическая песня Газманова вызвала бурную реакцию поклонников немецких музыкантов, пишет издание CTnews. Видео с концерта Rammsteinопубликовано в соцсетях.

Пользователи Сети решили, что так Rammstein выразил поддержку России в военной спецоперации на Украине. Хотя на концерте немецкая группа проводила проукраинскую акцию.