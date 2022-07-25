Группа Rammstein включила на концерте Газманова

Рок-группа Rammstein на концерте в Таллине включила песню Олега Газманова «Вперед, Россия!», чем вызвала бурную реакцию поклонников.
Патриотическая песня Газманова вызвала бурную реакцию поклонников немецких музыкантов, пишет издание CTnews. Видео с концерта Rammsteinопубликовано в соцсетях.
Пользователи Сети решили, что так Rammstein выразил поддержку России в военной спецоперации на Украине. Хотя на концерте немецкая группа проводила проукраинскую акцию.
AlhazredНу Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
LenivecБойницы там надо ,шаровую для пулемета .
PlaguerКласс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)