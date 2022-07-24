Воскресший герой появился в трейлере продолжения «Волчонка»

Первый трейлер полнометражного продолжения «Волчонка» продемонстрировали зрителям во время Comic Con в Сан-Диего, в ролике появляется погибшая в третьем сезоне героиня.

В фильме к ролям вернется большая часть оригинального актерского состава, в том числе Тайлер Пози, Тайлер Хеклин, Холлэнд Роден, Шелли Хенниг, Джей Ар Борн, Дилан Спрейберри, Колтон Хэйнс и Кристал Рид. Последняя как раз и играла Эллисон Арджент, убитую демонами Они в третьем сезоне сериала.

В то же время к роли Стайлза Стилински не вернется Дилан О'Брайен – главный любимец поклонников, которого называют душой сериала. Свой отказ от участия в проекте актер объяснил тем, что для него история закончилась, и он не хотел бы ворошить ее.

Ряд поклонников одобрили его решение остаться за пределами нового проекта. В то же время, по еще одной версии, создателям фильма оказался не по карману актер, популярность которого, как и его гонорары, растет год от года.

Фильм выйдет уже в этом году. Он даст начало другому проекту под названием «Волчья стая». Шоу будет основано на серии романов Эдо Ван Белкома. В центре сюжета – два подростка, жизнь которых изменится, когда лесной пожар пробудит ужасающее существо.

Главную роль новом проекте сыграет бывшая звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар. Ее роль – это Кристин Рэмси, следователь по поджогам, которой поручено найти человека, устроившего лесной пожар.