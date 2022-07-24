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Компания IMAX покинула Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Paris B-A / Attribution-ShareAlike License

Канадская компания IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, с 1 июня ушла с российского рынка, сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены», — цитирует Исаева ТАСС.

На российском рынке IMAX владела примерно 50 кинозалами, которые в последние пять лет обеспечивали около 3% от общей выручки. Согласно финансовому отчету за первый квартал 2022 года, у IMAX в России есть задолженность в размере 6,9 миллиарда долларов.

После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие американские кинокомпании отказались выпускать свои премьеры в российский прокат. В июле стало известно, что число российских кинотеатров, показывающих нелегальные фильмы, выросло за месяц почти в восемь раз.

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