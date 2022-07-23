Врач дала советы по легкому пробуждению утром

Отказ от плотного ужина вечером, свежий воздух в помещении и физическая активность помогут вовремя заснуть и проснуться, рассказала доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.

«Чтобы быстрее уснуть и крепче спать перед сном, необходимо проветривать комнату не меньше 15 минут, ведь свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху. Благодаря ему ночью спится очень крепко, и утром рано вставать гораздо легче», — сказала Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

Засыпанию поможет отказ от тяжелой пищи перед сном, а также физическая активность в течение дня, добавила врач.

«Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться, и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу — это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным», — отметила эксперт.

Сразу после пробуждения полезно открывать окна, впуская солнечный свет в комнату. Стакан воды, приготовленный вечером, также поможет запустить работу организма после сна, посоветовала Григорьева.