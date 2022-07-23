Врач дала советы по легкому пробуждению утром

Отказ от плотного ужина вечером, свежий воздух в помещении и физическая активность помогут вовремя заснуть и проснуться, рассказала доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.
«Чтобы быстрее уснуть и крепче спать перед сном, необходимо проветривать комнату не меньше 15 минут, ведь свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху. Благодаря ему ночью спится очень крепко, и утром рано вставать гораздо легче», — сказала Григорьева в беседе с агентством «Прайм».
Засыпанию поможет отказ от тяжелой пищи перед сном, а также физическая активность в течение дня, добавила врач.
«Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться, и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу — это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным», — отметила эксперт.
Сразу после пробуждения полезно открывать окна, впуская солнечный свет в комнату. Стакан воды, приготовленный вечером, также поможет запустить работу организма после сна, посоветовала Григорьева.
Asd10Ты не видишь год его рождения штоле??? Он ваще из будущего...)))
Asd10Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))
korvinsSОпять бредит бедный. Видать понравилось деньги ЕС и пендосов пилить.
Asd10Смешались в кучу кони, люди... (с)