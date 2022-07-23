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Россия впервые в бою применила легкий ударный дрон «Ласточка»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Российские силы в ходе проведения военной спецоперации на Украине стали применять новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка», сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Российские ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка" нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — сказал источник.

По его словам, дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы. «Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха», — добавил источник.

По данным ТАСС, впервые дроны применяли российские военные во время основного эпизода стратегических учений «Запад» на полигоне Мулино в сентябре 2021 года.

В открытых источниках о БПЛА «Ласточка» информации практически нет. Известно, что беспилотник запускают с помощью катапульты, а под его фюзеляжем размещают малогабаритные боеприпасы.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .