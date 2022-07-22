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Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России по итогам заседания 22 июля неожиданно для экспертов резко снизил ключевую ставку до 8%. В итоге ставка упала сразу на 150 базисных пунктов.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными», — сообщается на сайте регулятора.

Указывается, что принятые Центробанком решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности.

«Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров», — уточняет Банк России.

Это уже пятое подряд снижение ключевой ставки после ее резкого повышения в конце февраля. 10 июня совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов — до 9,5%, вернув показатель к докризисному уровню.

На что влияет ключевая ставка?

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

Низкая ставка делает кредиты доступнее, что способствует экономическому росту — бизнес получает доступ к дешевым деньгам, которые упрощают расширение производства, а население повышает покупательскую активность.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .