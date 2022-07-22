Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания 22 июля неожиданно для экспертов резко снизил ключевую ставку до 8%. В итоге ставка упала сразу на 150 базисных пунктов.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными», — сообщается на сайте регулятора.

Указывается, что принятые Центробанком решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности.

«Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров», — уточняет Банк России.

Это уже пятое подряд снижение ключевой ставки после ее резкого повышения в конце февраля. 10 июня совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов — до 9,5%, вернув показатель к докризисному уровню.

На что влияет ключевая ставка?

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

Низкая ставка делает кредиты доступнее, что способствует экономическому росту — бизнес получает доступ к дешевым деньгам, которые упрощают расширение производства, а население повышает покупательскую активность.