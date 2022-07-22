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СК возбудил дело о дискредитации ВС РФ в отношении депутата Пироговой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/nsk2020ru

Следователи возбудили уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, сообщает СК РФ.

В посте в твиттере Хельги Пироговой было написано о похоронах военных. Этот пост она удалила. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал это высказывание кощунственным, а также призвал наказать депутата горсовета Хельгу Пирогову. 

Пирогова рассказала, что зампред областного парламента вырвал ее слова из контекста, а своим письмом он якобы «манипулирует эмоциями своих читателей».

Пирогову задержали накануне полицейские, затем ее отпустили. Депутат рассказала, что она находится на пятом месяце беременности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

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Сибирь #Новосибирск #Громкое дело
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