Закон запретит делить жилье на микродоли

Закон установил минимальную долю в квартире, меньше которой продавать нельзя. Это защитит людей от квартирного рейдерства, а также уменьшить число «резиновых квартир», сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новые нормы устанавливают минимально возможные границы дробления долей в праве собственности. В перерасчете в метры, согласно поправкам в Жилищный кодекс, доля не может быть менее 6 квадратных метров общей площади на каждого сособственника. Новые нормы вступают в силу в сентябре.

«Проблема "резиновых" квартир и микродолей приводит, во-первых, к нарушению жилищных прав проживающих в жилом помещении, а во-вторых, усложняет участие жилого помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды по вселению в 1/50 или 1/100 доли по признанию права пользования жильем на основании регистрации при наличии большого числа зарегистрированных», — сказал «Российской газете» Крашенинников.

По его словам, микродоля не дает возможности проживать в жилом помещении. «Получив право собственности на микродолю, которая сейчас может составлять даже 15 квадратных сантиметров, они вселяются в квартиру или дом и создают проживающему в нем совладельцу невыносимые условия для жизни», — пояснил он.

«Не брезгуя никакими методами психологического или даже физического воздействия, они выживают сособственников из помещения и завладевают жильем полностью. Схемы захвата жилья квартирными рейдерами могут меняться, но реализуются они в основном благодаря возможности неограниченного дробления долей в праве собственности на жилье», — сказал Крашенинников.