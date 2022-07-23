НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Закон запретит делить жилье на микродоли

Источник:
«Российская газета»
428 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Закон установил минимальную долю в квартире, меньше которой продавать нельзя. Это защитит людей от квартирного рейдерства, а также уменьшить число «резиновых квартир», сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новые нормы устанавливают минимально возможные границы дробления долей в праве собственности. В перерасчете в метры, согласно поправкам в Жилищный кодекс, доля не может быть менее 6 квадратных метров общей площади на каждого сособственника. Новые нормы вступают в силу в сентябре.

«Проблема "резиновых" квартир и микродолей приводит, во-первых, к нарушению жилищных прав проживающих в жилом помещении, а во-вторых, усложняет участие жилого помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды по вселению в 1/50 или 1/100 доли по признанию права пользования жильем на основании регистрации при наличии большого числа зарегистрированных», — сказал «Российской газете» Крашенинников.

По его словам, микродоля не дает возможности проживать в жилом помещении. «Получив право собственности на микродолю, которая сейчас может составлять даже 15 квадратных сантиметров, они вселяются в квартиру или дом и создают проживающему в нем совладельцу невыносимые условия для жизни», — пояснил он.

«Не брезгуя никакими методами психологического или даже физического воздействия, они выживают сособственников из помещения и завладевают жильем полностью. Схемы захвата жилья квартирными рейдерами могут меняться, но реализуются они в основном благодаря возможности неограниченного дробления долей в праве собственности на жилье», — сказал Крашенинников.

Еще по теме
Точно в казну: штрафы и налоги станут доступны через СБП
Дачникам разрешили разводить кур и кроликов на своих участках
Чиновников обязали общаться с людьми в соцсетях
Оформлять льготы и выплаты станет проще
смотреть все
Жизнь #Законы #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
«Двойной фаллос» появился на рубле
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Группа «На-на» воссоединится в сентябре
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
41
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
38
Правительство расширило перечень недружественных стран
33
Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров
33
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
29
Байден заразился коронавирусом