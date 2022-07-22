Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

Новые санкции «Евросоюза» подразумевают запрет на экспорт из России золота, при этом одновременно был смягчен ряд ограничений, говорится в постановлении, опубликованном в четверг в «Официальном журнале ЕС»

Евросоюз смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.

В ограничительный список седьмого пакет антироссийских санкций попали Сбербанк, фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, ряд силовиков и депутатов, приводит ТАСС содержание документа.

В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций, включая мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя. В перечень подсанкционных юридических лиц включены Россотрудничество и научно-производственное объединение «Квант».