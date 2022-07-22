Юра Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле «Пророк»

Фильм-мюзикл об Александре Пушкине «Пророк» выпустят в 2024 году, главную роль в фильме исполнит актер Юра Борисов.

«Это кино, которое идет как кино, но в ключевые моменты жизни Пушкина оно переходит в номера, в хореографические и музыкальные, с оригинальной музыкой, с оригинальным текстом, а где-то со стихами Александра Сергеевича», — цитирует «Интерфакс» продюсера Петра Анурова.

По словам Анурова, картина будет похожа «Ла-Ла-Ленд», только другой эпохи. «Пророк» покажет историю взросления Пушкина, подчеркивающую роль поэта в создании российской культуры.

Главную роль исполнит актер Юра Борисов («Калашников», «Красный призрак», «Капитан Волконогов бежал»). Также в проекте снимутся Паулина Андреева и Кирилл Ковбас.