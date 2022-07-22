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Юра Борисов сыграет Пушкина в фильме-мюзикле «Пророк»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © yuraborisov, vk.com/yuraborisov

Фильм-мюзикл об Александре Пушкине «Пророк» выпустят в 2024 году, главную роль в фильме исполнит актер Юра Борисов.

«Это кино, которое идет как кино, но в ключевые моменты жизни Пушкина оно переходит в номера, в хореографические и музыкальные, с оригинальной музыкой, с оригинальным текстом, а где-то со стихами Александра Сергеевича», — цитирует «Интерфакс» продюсера Петра Анурова.

По словам Анурова, картина будет похожа «Ла-Ла-Ленд», только другой эпохи. «Пророк» покажет историю взросления Пушкина, подчеркивающую роль поэта в создании российской культуры.

Главную роль исполнит актер Юра Борисов («Калашников», «Красный призрак», «Капитан Волконогов бежал»). Также в проекте снимутся Паулина Андреева и Кирилл Ковбас.

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Топ комментариев

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

Asd10

Что бы научиться делать что?? Укреплять, или опускать? Ты же украинских недотеп вроде хвалишь за их способности....

Asd10

Белого дома там рядом не стояло. Что он может заявлять?))