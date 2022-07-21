Платформа Lada Connect перестала управлять машинами «АвтоВАЗ»

Платформа Lada Connect потеряла часть своих функций, сообщил «АвтоВАЗ» в письме дилерским центрам.

Из-за внешнего технического сбоя активация новых пользователей и часть функциональности конвейерного решения Lada Connect для автомобилей Lada Granta недоступна, отмечается в сообщении.

«АвтоВАЗ» стал устанавливать Lada Connect в автомобили в мае прошлого года, фирменное приложение позволяло дистанционно контролировать состояние машин и управлять целым рядом функций.

Так, с помощью Lada Connect владельцы могли запускать двигатель, прогревать или охлаждать салон, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора, получать информацию о точном местонахождении автомобиля в реальном времени.

Производитель отмечает, что это временные сложности, компания уже работает над решением проблемы. После восстановления функциональности Lada Connect дилерские центры Lada свяжутся с клиентами, чтобы повторно активировать систему.