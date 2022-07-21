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Платформа Lada Connect перестала управлять машинами «АвтоВАЗ»

Источник:
«Лада.Онлайн»
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Платформа Lada Connect потеряла часть своих функций, сообщил «АвтоВАЗ» в письме дилерским центрам.

Из-за внешнего технического сбоя активация новых пользователей и часть функциональности конвейерного решения Lada Connect для автомобилей Lada Granta недоступна, отмечается в сообщении.

«АвтоВАЗ» стал устанавливать Lada Connect в автомобили в мае прошлого года, фирменное приложение позволяло дистанционно контролировать состояние машин и управлять целым рядом функций.

Так, с помощью Lada Connect владельцы могли запускать двигатель, прогревать или охлаждать салон, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора, получать информацию о точном местонахождении автомобиля в реальном времени.

Производитель отмечает, что это временные сложности, компания уже работает над решением проблемы. После восстановления функциональности Lada Connect дилерские центры Lada свяжутся с клиентами, чтобы повторно активировать систему.

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pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

ifhbrjd

А 20 лет в России власти кока-колу продвигали - специально травили россиян?