Марсоход Perseverance обнаружил загадочный «моток лески»

Марсоход Perseverance передал на Землю снимок, на котором хорошо виден странный предмет, напоминающий моток спутанной лески. Фотография была сделана 12 июля 2022 года и опубликована на сайте NASA.

Первыми на загадочный предмет внимание обратили энтузиасты, после чего его природой заинтересовались ученые. По мнению исследователей, материал оказался на Марсе в результате спуска Perseverance на планету.

Специалисты предположили, что загадочные нити — остатки парашюта, на котором аппарат был спущен на Красную планету. Скорее всего, моток был принесен ветром. Повторно обнаружить его не удалось — скорее всего, его уже засыпало песком.

Фото: © NASA

До этого Perseverance уже находил на Марсе земные артефакты. Так, в минувшем июне на камеру марсохода попал фрагмент термоизоляционного покрытия, сорванного с аппарата при посадке в 2021 году.