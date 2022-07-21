НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Национальный банк Украины девальвировал гривну

Источник:
Sibnet.ru
432 5
Фото: © Sibnet.ru

Национальный банк Украины с 21 июля 2022 снизил официальный курс гривны к доллару США на 25%. Девальвацию украинской валюты регулятор объяснил изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны», а также укреплением доллара США.

В результате корректировки курс опустился до 36,56 гривны за доллар США. Ранее курс украинской валюты был зафиксирован на уровне 29,25 гривны за доллар. Также с 21 июля изменен лимит на снятие наличной валюты за границей — еженедельно он должен не превышать 12,5 тысяч гривен.

«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», — отмечается в документе на сайте Национального банка Украины.

Регулятор также отметил, что коррекция обменного курса увеличит продажу валютной выручки экспортерами и минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка. В сообщении подчеркивается, что уровень международных резервов достаточен для обеспечения курсовой стабильности гривны.

Еще по теме
Сбой произошел в работе приложения Сбербанка
Финансист объяснил, почему рубль «завис» в одной точке
Центробанк установил новый курс доллара и евро
Новые ловушки: последователи Мавроди ушли в интернет
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Двойной фаллос» появился на рубле
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Обсуждение (5)
Картина дня
Песков оценил состояние здоровья Путина
Россия возобновила поставки газа Евросоюзу
Национальный банк Украины девальвировал гривну
Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
54
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
53
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
39
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
33
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска
32
Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров