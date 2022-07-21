Национальный банк Украины девальвировал гривну

Национальный банк Украины с 21 июля 2022 снизил официальный курс гривны к доллару США на 25%. Девальвацию украинской валюты регулятор объяснил изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны», а также укреплением доллара США.

В результате корректировки курс опустился до 36,56 гривны за доллар США. Ранее курс украинской валюты был зафиксирован на уровне 29,25 гривны за доллар. Также с 21 июля изменен лимит на снятие наличной валюты за границей — еженедельно он должен не превышать 12,5 тысяч гривен.

«Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», — отмечается в документе на сайте Национального банка Украины.

Регулятор также отметил, что коррекция обменного курса увеличит продажу валютной выручки экспортерами и минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка. В сообщении подчеркивается, что уровень международных резервов достаточен для обеспечения курсовой стабильности гривны.