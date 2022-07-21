Белого медведя с застрявшей в зубах банкой увезут на вертолете

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка прибыл в Норильск для того, чтобы прилететь на Диксон и вытащить банку из зубов белого медведя, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка привез все необходимые инструменты и медикаменты. Для перелета на Диксон компания «Норникель» подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного.

Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться. Все готово к вылету, но, к сожалению, из-за неблагоприятных метеоусловий он откладывается.

Как только позволит погода, специалисты вылетят на остров. По прилете медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 километров от поселка в естественную среду обитания.